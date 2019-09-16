У 2020 році розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшиться на дитину до 13 років на 250 грн, від 13 до 18 років – на 500 грн.

Збільшення допомоги малозабезпеченим сім’ям закладено у проекті бюджету на 2020 рік.

– Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (у тому числі й максимальний) збільшуватиметься у наступному році на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень, – йдеться у пояснювальній записці до закону.

Водночас для призначення допомоги буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення.

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Для працездатних осіб він зросте з 21% до 25%, для дітей – з 85% до 100%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю залишається на рівні 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2020 році розмір допомоги після народження дитини становитиме 41 280 грн.