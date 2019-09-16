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Факти / Україна

Допомога на новонародженого – розмір виплати у 2020 році

У 2020 році розмір допомоги після народження дитини становитиме 41 280 грн.

Допомога на новонародженого – розмір виплати у 2020 році

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту про бюджет України на 2020 рік, розмір допомоги після народження дитини становитиме 41 280 грн.

Виплата здійснюватиметься одноразово у сумі 10 320 грн, решта допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами – 860 грн.

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Мінімальний розмір допомоги на вагітність та пологи незастрахованим особам у грудні 2020 року прогнозується у сумі 2 383,5 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що проект державного бюджету на 2020 рік представлять в парламенті 20 вересня.

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