У Кабміні заклали у проект бюджету на 2020 рік зростання прожиткового мінімуму на 8%.

Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2% перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін на наступний рік, і зросте на 8%.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік, який нині направлено на розгляд комітету.

Прожитковий мінімум у 2020 році становитиме з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

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дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривню;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривні, з 1 грудня – 1 769 гривень.

Нагадаємо, проект державного бюджету на 2020 рік представлять в парламенті 20 вересня.