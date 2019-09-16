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Мінімальна пенсія у 2020 зросте до 1 769 грн

У 2020 році планується збільшення мінімальної пенсії тричі – у січні, липні та грудні – до 1 769 грн.

Пенсія

У законі про держбюджет на 2020 рік закладено зростання мінімальної пенсії з урахуванням індексу інфляції та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якою буде пенсія у 2020:

  • з 1 січня – 1 638 грн;
  • з 1 липня – 1 712 грн;
  • з 1 грудня – 1 769 грн.

Читайте: Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020

Видатки на виплату пенсій наступного року становитимуть 172 576,3 млн грн.

Раніше Факти ICTV розповідали, що потрібно для оформлення пенсійного посвідчення онлайн.

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