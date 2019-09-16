У 2020 році планується збільшення мінімальної пенсії тричі – у січні, липні та грудні – до 1 769 грн.
У законі про держбюджет на 2020 рік закладено зростання мінімальної пенсії з урахуванням індексу інфляції та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Якою буде пенсія у 2020:
- з 1 січня – 1 638 грн;
- з 1 липня – 1 712 грн;
- з 1 грудня – 1 769 грн.
Читайте: Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020
Видатки на виплату пенсій наступного року становитимуть 172 576,3 млн грн.
Раніше Факти ICTV розповідали, що потрібно для оформлення пенсійного посвідчення онлайн.
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