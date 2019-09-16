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Факти / Україна / Політика

Росія хоче перейменувати анексований Крим

“Влада” анексованого Криму обговорює ідею закріплення за українською територією подвійної назви Республіка Крим – Таврида.

Росія хоче перейменувати анексований Крим

Голова національно-культурної автономії кримських греків Таврида Іван Шонус виступив з ініціативою про перейменування Криму, щоб “закріпити за півостровом статус РФ”.

Так званий віце-прем’єр уряду Криму Георгій Мурадов вважає цю ідею гідною для обговорення в різних органах окупаційної влади у разі, якщо жителі півострова підтримають це.

– Мені видається дуже значимою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявною історичний додаток, що звучало б як Республіка Крим – Таврида, яке застосовувалося стосовно Тавриди протягом багатьох століть, – зазначив “політик”.

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У свою чергу, глава громадської палати Криму Григорій Іоффе виступив проти перейменування і назвав це порожніми клопотами.

– Зміна назви тільки розділить суспільство і породить непотрібні суперечки, – зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обережно ставиться до ідеї введення на Донбас миротворців і побоюється повторення сценарію Придністров’я.

Джерело: Российская газета, РИА НовостиТАСС

Фото: Dreamstime

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