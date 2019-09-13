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Факти / Україна / Політика

Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський обережно ставиться до ідеї введення на Донбас миротворців і побоюється повторення сценарію Придністров’я.

Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі

У Києві на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES) Володимир Зеленський сказав, що обережно ставиться до миротворців.

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– Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців. Чому? Я не хочу, щоб у нас з Донбасом був сценарій абхазький чи придністровський, коли миротворців не можуть нікуди відпустити.

У мінському процесі не порушують цю тему. Але я буду задоволений, якщо миротворці перебуватимуть на кордоні України та Росії, і саме там ми хотіли б їх бачити, – наголосив президент.

Нагадаємо, як проходило урочисте відкриття YES 2019.

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