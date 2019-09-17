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Факти / Україна

Били струмом і не давали спати – Карпюк про катування у Росії

Звільнений політв’язень Микола Карпюк розповів, що у Росії його катували протягом п’яти днів.

Микола Карпюк

Звільнений політв’язень Микола Карпюк на прес-конференції заявив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового утримання у Владикавказі його катували у період з 21 до 25 березня 2014 року.

За його словами, вночі його били електричним струмом і не давали спати протягом цього часу.

– Привозили після тортур до ізолятора, там відводили до кімнати для проведення слідства, а там ― металева клітка зварена розміром один на один метр і стілець. У цій клітці тримали кілька діб й не давали спати, – розповів Карпюк.

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Російські слідчі хотіли, аби він зізнався в участі у Чеченській війні, чого він не робив, адже тоді у нього хворіла мама.

До слова, омбудсмен Людмила Денісова заявила, що 35 політв’язнів, яких звільнили під час обміну, отримають грошову виплату в розмірі 100 тис. грн.

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