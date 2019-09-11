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Факти / Україна

Звільнені з РФ моряки і політв’язні отримають по 100 тис. грн

35 звільнених з Росії ув’язнених отримають грошову виплату в розмірі 100 тис. грн.

Звільнені з РФ моряки і політв’язні отримають по 100 тис. грн

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що всі 35 звільнених з РФ політв’язні отримають одноразову грошову виплату в розмірі 100 тис. грн.

За її словами, таке рішення було ухвалене на засіданні Кабміну.

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– Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків, політв’язнів і їхніх сімей надзвичайно важлива, – написала вона.

Виплати здійснюватимуться в установленому порядку.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб призначили відповідальним за виконання цього рішення.

Нагадаємо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін ув’язненими у форматі 35 на 35.

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