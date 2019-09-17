Українська делегація пішла із зали засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща), де обговорювалася тема свободи слова.

Делегація з України покинула зал засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща) під час обговорення свободи слова.

Українська делегація призупинила участь в знак протесту проти заяв про “російський Крим”.

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Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій.

Реакція делегації відбулася після слів головного редактора видань Кримська газета і Кримський журнал Марії Волконської, яка під час подання заявила: “Крим, Росія”.

До слова,”влада” анексованого Криму обговорює ідею закріплення за українською територією подвійної назви Республіка Крим – Таврида.

Джерело: ATR

Фото: ATR