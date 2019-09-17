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Факти / Україна / Політика

Денісова пропонує Раді ухвалити законопроект про перехідне правосуддя

Розгляд та прийняття законопроекту про перехідне правосуддя – важливий крок в реалізації стратегії щодо розв’язання військового конфлікту на Донбасі.

Денісова пропонує Раді ухвалити законопроект про перехідне правосуддя

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що на засіданні Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу та АР Крим вона підтримала законопроект про безоплатну правову допомогу.

Законопроект забезпечує права осіб, які незаконно позбавлені особистої свободи та дає право на безоплатну вторинну правову допомогу.

– Питання забезпечення оплати адвокатської праці з захисту громадян України, які затримані, насамперед, на території анексованого Криму – не вирішене. Тому, рідні змушені шукати гроші на оплату самостійно, – пояснила вона.

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Омбудсмен зауважила, що, в ході засідання, запропонувала внести законопроект про перехідне правосуддя.

– Розгляд та прийняття законопроекту – це важливий крок в реалізації стратегії щодо розв’язання військового конфлікту на Донбасі, – додала вона.

Нагадаємо, 12 вересня на мосту біля Щастя відбулося чергове передання засуджених українців, які перебували у  в’язницях на момент окупації частини Луганської області.

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