ЗМІ називають трьох кандидатів на посаду голови Центральної виборчої комісії – це Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук та Сергій Кальченко. Усі – народні депутати від партії Слуга народу.
ЦВК може очолити один із нардепів від Слуги народу – Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук або Сергій Кальченко, повідомляють джерела.
Найвищі шанси – у Кальченка.
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– Коли партія буде визначатися з кандидатами, я, наприклад, буду рекомендувати Сергія Кальченка – хорошого експерта з конституційного права, експерта Венеціанської комісії, – сказав заступник глави комітету з питань організації державної влади, нардеп від Слуги народу Олександр Качур.
Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.
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