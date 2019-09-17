Віталій Кличко заявив про наміри балотуватися на наступних виборах мера Києва.

Віталій Кличко братиме участь у наступних виборах мера Києва. Про це нинішній міський голова заявив на брифінгу.

За словами Кличка, він “боротиметься за Київ і Україну”. Мер Києва підкреслив, що бачить Київ європейським містом.

Також Кличко заявив, що у столиці ще “багато потрібно зробити”.

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– І тому на наступних виборах я буду балотуватись на посаду мера, я буду також вести свою політичну силу.

Нагадаємо, 4 вересня Кабінет міністрів ухвлив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.