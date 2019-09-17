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Факти / Україна

Пристайко розповів про формулу Зеленського щодо Донбасу

Наразі у плані щодо Донбасу є умовна формула Зеленського, яка має відповідати очікуванням українців.

Пристайко розповів про формулу Зеленського щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що наразі існує формула Зеленського щодо Донбасу, яка передбачає, що потрібно зробити усі можливі кроки, які відповідатимуть очікуванням громадян України.

– Наприклад, ми спробуємо повернути всіх наших хлопців і дівчат, ми спробуємо дотягнутися до нашого народу, який залишився ментально на тій стороні, – сказав Пристайко.

За його словами, якщо подібні заходи не спрацюють для розв’язання проблеми найближчим часом, то доведеться перейти до більш радикальних дій.

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Міністр додав, на все є близько пів року-рік.

Він також згадав про формулу Штайнмаєра, за допомогою політичної частини якої РФ намагається насадити в Україні певну структуру влади, яка враховує їх інтереси.

До слова, Вадим Пристайко заявив, що вибори на окупованому Донбасі проводитимуть лише за законами України.

Джерело: Свобода слова

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