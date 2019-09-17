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Факти / Україна

Росія прискорює паспортизацію Донбасу – розвідка

РФ хоче прискорити видавання паспортів на Донбасі за допомогою введення нового обмеження на “службу” бойовиків.

Паспорт РФ

З 1 жовтня на окупованих територіях Донбасу в підрозділах бойовиків повинні ввести “службу” тільки тих осіб, які мають російські паспорти, і тих, хто їх оформлює.

Таким чином Росія сподівається прискорити темпи так званої паспортизації Донбасу.

– Збільшенням кількості російських громадян на тимчасово окупованій території за рахунок місцевих жителів Росія намагається посилити свої позиції на міжнародних переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, – йдеться у повідомленні.

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РФ також намагається не втратити вплив у регіоні і зберегти можливість продовжувати агресивні дії проти України.

До слова, під час наступної сесії Генасамблеї ООН обговорять ситуацію на окупованих територіях України.

Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

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