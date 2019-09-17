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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Володимир Зеленський проведе зустріч з представниками аграрного сектору в четвер, 19 вересня.

У четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун на своїй сторінці в Facebook повідомив про заплановану зустріч Володимира Зеленського з українськими аграріями.

– У цей четвер, 19 вересня, відбудеться велика зустріч президента з представниками аграрної спільноти. Будемо обговорювати питання земельної реформи. Президент почув позицію аграріїв щодо необхідності заборонити продаж землі іноземцям, – пише Андрій Дикун.

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Володимир Зеленський відгукнувся на відповідне звернення Всеукраїнської аграрної ради, яке вже підписали понад 100 тис. аграріїв. У всіх регіонах України йде збір підписів під петицією як протест проти відкриття ринку землі для іноземців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон щодо скасування недоторканності народних депутатів, ухвалений Верховною Радою 3 вересня.

Джерело: Українські новини

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