Визначено новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Українська делегація в ПАРЄ складається з 12 учасників, сім з яких від партії Слуга народу, та по одному представнику з інших фракцій.

Загалом до складу увійшли:

Марина Бардіна – Слуга народу;

– Слуга народу; Олександр Мережко – Слуга народу;

– Слуга народу; Марія Мезенцева – Слуга народу;

– Слуга народу; Леся Забуранна – Слуга народу;

– Слуга народу; Сергій Кальченко – Слуга народу;

– Слуга народу; Єлизавета Ясько – Слуга народу;

– Слуга народу; Юлія Овчинникова – Слуга народу;

– Слуга народу; Олексій Гончаренко – Європейська солідарність;

– Європейська солідарність; Сергій Соболєв – Батьківщина;

– Батьківщина; Юлія Льовочкіна – Опозиційна платформа — За життя;

– Опозиційна платформа — За життя; Леся Василенко – Голос;

– Голос; Дмитро Лубинець від депутатської групи За майбутнє.

Читайте: Делегація України пішла із засідання ОБСЄ через висловлювання про “російський Крим”

Хто очолить делегацію, поки що невідомо.

До слова, проект бюджету України на 2020 рік планують представити у Верховній Раді 20 вересня.