Визначено новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Українська делегація в ПАРЄ складається з 12 учасників, сім з яких від партії Слуга народу, та по одному представнику з інших фракцій.
Загалом до складу увійшли:
- Марина Бардіна – Слуга народу;
- Олександр Мережко – Слуга народу;
- Марія Мезенцева – Слуга народу;
- Леся Забуранна – Слуга народу;
- Сергій Кальченко – Слуга народу;
- Єлизавета Ясько – Слуга народу;
- Юлія Овчинникова – Слуга народу;
- Олексій Гончаренко – Європейська солідарність;
- Сергій Соболєв – Батьківщина;
- Юлія Льовочкіна – Опозиційна платформа — За життя;
- Леся Василенко – Голос;
- Дмитро Лубинець від депутатської групи За майбутнє.
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Хто очолить делегацію, поки що невідомо.
До слова, проект бюджету України на 2020 рік планують представити у Верховній Раді 20 вересня.