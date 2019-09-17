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Факти / Україна / Політика

Україна сформувала нову делегацію в ПАРЄ

Визначено новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ складається з 12 учасників, сім з яких від партії Слуга народу, та по одному представнику з інших фракцій.

Загалом до складу увійшли: 

  • Марина Бардіна – Слуга народу;
  • Олександр Мережко – Слуга народу;
  • Марія Мезенцева – Слуга народу;
  • Леся Забуранна – Слуга народу;
  • Сергій Кальченко – Слуга народу;
  • Єлизавета Ясько – Слуга народу;
  • Юлія Овчинникова – Слуга народу;
  • Олексій Гончаренко – Європейська солідарність;
  • Сергій Соболєв – Батьківщина;
  • Юлія Льовочкіна – Опозиційна платформа — За життя;
  • Леся Василенко – Голос;
  • Дмитро Лубинець від депутатської групи За майбутнє.

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Хто очолить делегацію, поки що невідомо.

До слова, проект бюджету України на 2020 рік планують представити у Верховній Раді 20 вересня.

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