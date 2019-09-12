У вересні 2019 року ціна газу для потреб населення знижена на 3,4% – до 4,49 тис. грн за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування).

Нафтогаз розрахував нову ціну природного газу для населення, що діятиме у вересні.

– Ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у вересні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат), – йдеться у повідомленні.

Читайте: Тристоронні переговори щодо газу – названо дату і місце

Тобто вартість газу у порівнянні з серпнем зменшиться на 3,4%.

При цьому кінцева ціна газу в регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу.

Раніше повідомлялося, що у вересні ціну на газ буде знижено приблизно на 115 грн.

До слова, в серпні Нафтогаз знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів на 5,1%, тобто на 251,46 грн.

Джерело: Нафтогаз