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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціна газу для населення у вересні знижена на 3,4%

У вересні 2019 року ціна газу для потреб населення знижена на 3,4% – до 4,49 тис. грн за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування).

Газ

Нафтогаз розрахував нову ціну природного газу для населення, що діятиме у вересні.

– Ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у вересні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат), – йдеться у повідомленні.

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Тобто вартість газу у порівнянні з серпнем зменшиться на 3,4%.

При цьому кінцева ціна газу в регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу.

Раніше повідомлялося, що у вересні ціну на газ буде знижено приблизно на 115 грн.

До слова, в серпні Нафтогаз знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів на 5,1%, тобто на 251,46 грн.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

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