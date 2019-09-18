Курс долара до гривні може стрімко зрости до 28 грн за $1 у випадку продажу нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики.

За словами аналітика Максима Пархоменка, для того, щоб нерезиденти почали продаж внутрішньої державної позики, повинні бути вкрай негативні фактори.

До них можуть належати дестабілізація ситуації на Сході або розрив відносин з МВФ.

Читайте: Курс долара падає, але штучно: що коїться з валютою і чому це тимчасово

Крім того, на курс гривні може вплинути ситуація з російським газом. Якщо Україна не підпише контракт з Газпромом про транзит, то це може призвести до зростання курсу до 25,50 за $1.

Також курс долара може змінитися через зростання ціни на газ у Європі.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що гривня зміцнилася до рівня 2016 року.