Курс гривні укріплюється, але радіти зарано. Що відбувається з нацвалютою, до чого тут облігації внутрішньої державної позики України та що нас чекає до кінця року – у матеріалі Фактів ICTV.

Курс долара продовжує падати, а гривня тим часом зміцнюється. НБУ вже зафіксував найнижчий за три роки показник іноземної валюти.

Станом на 16 вересня долар можна купити за 24,71 грн, а євро – за 27,41 грн.

Що вплинуло на курс

Нинішня ситуація зумовлена декількома факторами, і не завжди вони позитивні.

Випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів. Продаючи облігації, держава зобов’язується виплачувати відсотки в заздалегідь обговорений термін та під встановлену прибутковість.

– Вони розкуповуються нерезидентами, бо мають космічну прибутковість, особливо порівняно з іншими країнами. Це створює профіцит спекулятивної валюти на внутрішньому ринку, – пояснює економіст Олексій Кущ.

Нерезиденти вклали в українські ОВДП вже понад 88 млрд грн.

Політика Нацбанку. Політика високих процентних ставок і постійні вилучення надлишкової грошової маси з кореспондентських рахунків комерційних банків за допомогою продажу їм депозитних сертифікатів спричиняє штучний дефіцит гривні, каже Кущ. Таким чином ці два фактори поєднуються, зміцнюючи курс.

Заробітчани. На думку економіста Андрія Новака, це ще одна причина для стабілізації гривні, адже динаміка надходжень від заробітчан зростає. У 2018 році сума коштів, які вони перевели в Україну, сягнула $12 млрд, а у 2019 очікують ще більшу цифру.

Сезон відпусток. Оскільки більшість українців відпочиває в Україні, деякі з них змушені міняти валютні заощадження на гривні, впевнений Новак.

Окрім того, серед причин укріплення гривні експерти назвали хороший врожай, позитивну для України кон’юнктуру сировинних цін на зовнішніх ринках та уповільнення імпорту.

Бомба уповільненої дії

Втім, саме облігації внутрішньої державної позики, які сьогодні приносять чималі прибутки власникам, можуть негативно позначитись на економічній ситуації в країні вже найближчим часом.

Облікова ставка сьогодні становить 16,5%. А заробити на ОВДП можна було до 30% річних.

– За стабільного курсу внутрішні ставки в гривні автоматично перетворюються у валютні доходи. З урахуванням зміцнення гривні на 13% виходить, що інвестор, який вклав на початку року під 20% річних в наші ОВДП, у валюті отримує більше 30%, – підрахував Олексій Кущ.

Він також наголошує – у світі заробіток у 3-4% вже вважається захмарним. А тенденція на негативні процентні ставки тільки зростає.

– В Європі базові процентні ставки на нулі. У Швейцарії, Японії та деяких скандинавських країнах вони вже негативні. Епідемія негативних процентних ставок дісталася навіть до Центральної Європи. Польські та румунські котируються на рівні 1-2%. Бачимо зниження базових ставок й в США, – каже експерт.

Завдяки продажу ОВДП вдалось пройти пікові виплати зовнішнього боргу, коли співпраця з МВФ припинилась. Втім, експерти негативно оцінюють наслідки такої політики – адже скоро доведеться виплачувати зобов’язання.

– Це зручно зараз, бо завжди буде попит придбати, але на майбутні періоди – це тягар. Ставку треба знижувати, причому дуже різко, – каже Новак.

Коли зросте курс долара?

Ситуація на валютному ринку виглядає стабільною і може такою залишатись й восени. Все залежить він нового уряду та політики, яку він обере.

– Не буде відпусток, підвищиться попит на іноземні валюти, бо підходить час, коли Україна сплачуватиме свої зобов’язання. Ймовірно, що восени буде відкат в бік девальвації. В цілому подальший курс буде залежати від тієї грошової політики, яку обере новий уряд, – впевнений Новак.

Олексій Кущ пояснює – модель економічного зростання, про яку говорив уряд, не може бути допущена без зниження процентних ставок, а вони мають бути знижені наприкінці 2019 – напочатку 2020 року. Відповідно, будь-яке зниження ставок буде впливати на м’яке ослаблення гривні.

Окрім того, важливим фактором залишатиметься ситуація на зовнішньому ринку. Поки що зберігається позитивне співвідношення, коли ціни на наш сировинний експорт (метал, залізна руда, зерно) досить високі, а на енергетичний імпорт (нафта, газ, вугілля) низькі.

– Думаю, найближчі кілька місяців все буде більш-менш стабільно, але ситуація може змінитися буквально за лічені дні. Особливо, якщо зміниться зовнішній порядок денний, – підсумував експерт.

Економісти сходяться на думці – курс гривні сформували штучні фактори. А це не здорова тенденція.

– На жаль, він не був породжений ефективною економікою. І, відповідно, стабільність в довгостроковій перспективі під великим питанням. Тільки сильна економіка може генерувати таку ж стабільну в довгостроковій перспективі нацвалюту, – каже Кущ.

Тим часом Кабмін ще 15 вересня подав у Раду проект державного бюджету на 2020 рік. Там запевняють – поки що це чорновий варіант, який буде корегуватись до другого читання. Втім, вже там курс долара до гривні на наступний рік закладений на рівні 28,02 грн.