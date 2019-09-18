Введення миротворчої місії на Донбас можливе, якщо не вдасться домогтися врегулювання ситуації за допомогою Мінських угод.

За словами голови МЗС України Вадима Пристайка, Україна розглядає введення миротворчої місії на Донбас як один з можливих кроків.

У цьому наша пропозиція – спробувати вирішити нашу ситуацію на основі тих Мінських угод, які укладені. Якщо в нас не виходить і ми стикаємося з повним небажанням просуватися далі, одним з варіантів наступних кроків буде миротворча місія, – сказав Вадим Пристайко на засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом.

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що обережно ставиться до ідеї введення на Донбас миротворців.

Він побоюється повторення сценарію Придністров’я.