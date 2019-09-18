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Факти / Україна

Наклали 14 швів на голову: Слончак у тяжкому стані після нападу

Заступник голови КМДА Володимир Слончак після нападу знаходиться у тяжкому стані.

Наклали 14 швів на голову: Слончак у тяжкому стані після нападу

Внаслідок нападу у вівторок увечері заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак  зараз знаходиться у тяжкому стані.

Читайте: Слончак у реанімації: чим відомий заступник Кличка

– Зараз стан заступника голови КМДА тяжкий, накладено 14 швів на голову, – заявила його прес-секретар Галина Шпак.

Нагадаємо, увечері 17 вересня в Києві на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив Володимира Слончака.

До слова, це вже другий напад на заступника голови КМДА за останні півроку.

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