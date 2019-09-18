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Факти / Україна / Політика

Слончак у реанімації: чим відомий заступник Кличка

Володимира Слончака побили уночі 17 вересня. Чим відомий заступник голови Київської міської державної адміністрації, читайте на Фактах ICTV.

Слончак у реанімації: чим відомий заступник Кличка

Володимир Слончак – заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоуправлінських повноважень (з 12 грудня 2018 року).

Він народився 26 липня 1984 року в місті Васильків Київської області.

З 2001 до 2005 року навчався на факультеті Правознавства Міжрегіональної академії керування персоналом.

У 2008 році отримав ступінь магістра за спеціальністю Правознавство. З 2018 року – кандидат юридичних наук.

Володимир Слончак одружений, виховує доньку і сина.

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З грудня 2005 по листопад 2006 року – головний спеціаліст відділу правової експертизи проектів рішень Київради.

Потім начальник відділу експертизи проектів рішень з питань землекористування та містобудування, а з вересня 2011 по січень 2012 року – заступник керівника відділу правової експертизи проектів рішень та розпоряджень, після чого очолює відділ.

У 2016 році Володимир Слончак отримав звання Заслуженого юриста України.

Має сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Він також очолює наглядову раду ПАТ Холдингова компанія Київміськбуд.

Нагадаємо, у Києві побили заступника голови КМДА Володимира Слончака, у чиновника струс мозку. Це вже другий напад на нього за півроку.

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