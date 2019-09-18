В Києві побили заступника голови КМДА Володимира Слончака, у чиновника струс мозку. Це вже другий напад на нього за півроку.

У Києві невідомі чоловіки побили заступника Віталія Кличка Володимира Слончака, зараз політик перебуває у реанімації.

– Я в реанімації, вибачте, важко говорити, – повідомив Слончак.

Лікарі розповіли, що інцидент стався о 23.30 у під’їзді будинку №16-в по вулиці Митрополита Липківського. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої голови.

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Слончак працює заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Нагадаємо, у Київській області спалили будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, кинувши пляшку із запальною сумішшю через паркан.