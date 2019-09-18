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Факти / Україна

Реформи, енергетика і оборона: про що говорили Зеленський і віце-президент США Майк Пенс

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США Майком Пенсом.

Реформи, енергетика і оборона: про що говорили Зеленський і віце-президент США Майк Пенс

18 вересня відбулася телефона розмова президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Майка Пенса. Політики обговорили реформи в Україні, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні.

Також проаналізували політичний діалог між Україною та США та зауважили, що він на найвищому рівні.

Зеленський подякував Майку Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що наступного року обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

Читайте: Зеленський і Путін провели телефонну розмову

Сторони констатували плідний розвиток співпраці США та України у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення.

До речі, Володимир Зеленський наразі не планує брати участь у зустрічі лідерів країн НАТО, яка відбудеться у грудні в Лондоні.

Джерело: Офіс Президента

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