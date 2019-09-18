Президент Володимир Зеленський наразі не планує брати участь у зустрічі лідерів країн НАТО, яка відбудеться у грудні в Лондоні.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що зустріч лідерів НАТО, яка відбудеться у грудні, не визначена як саміт альянсу.

За його словами, під час події не передбачений формат зустрічі з партнерами НАТО, тому президент Володимир Зеленський, найімовірніше, не братиме у ній участь.

– Будемо відштовхуватися від реалій, від того, які можливості будуть надані нам Альянсом, – сказав Кулеба.

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Він додав, що Україна продовжуватиме взаємодію з НАТО на найвищому рівні і сигналом для цього є запланована на 31 жовтня зустріч Зеленського з Північноатлантичною радою Альянсу.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що російська агресія заважає Україні стати членом НАТО.