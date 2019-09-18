У Київському метрополітені повідомили, що метро запрацювало у звичайному режимі.

Рух метро червоною гілкою після мінування мосту Метро відновили. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що метро зможе відновити рух мостом щонайменше через дві години.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що рух мостом Метро вдасться відновити через півтори години.

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Нагадаємо, міст Метро перекрили через повідомлення від чоловіка і погроз підірвати його.

Але спецпідрозділам Корд і Альфа вдалося затримати зловмисника.

Голова МВС Арсен Аваков повідомив, що стрілку Олексію Белькову, який погрожував підірвати міст Метро, загрожує довічне ув’язнення.