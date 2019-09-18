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Факти / Україна

Слуга народу подала 12-13 кандидатур до ЦВК – Корнієнко

Слуга народу подала президенту Володимиру Зеленському 12-13 кандидатур на посади в Центральну виборчу комісію.

Слуга народу подала 12-13 кандидатур до ЦВК – Корнієнко

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що партія подала вже близько 13 кандидатур до ЦВК.

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За його словами, зараз всі чекають від президента, внесення кандидатур до парламенту. Решта фракцій теж подали свої списки.

Конкретних імен Корнієнко не назвав.

– Зараз ми прізвища не говоримо, щоб не створювати додаткового ажіотажу навколо цих людей, нехай вони ще пару днів житимуть спокійно, – сказав він.

Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.

Джерело: Укрінформ

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