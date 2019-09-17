В Офісі президента України та МВС прокоментували нічний підпал будинку екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої.

В Офісі президента України пожежу в будинку екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої назвали брутальним злочином та закликали правоохоронні органи якнайшвидше розкрити цю справу.

– Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів, – зазначили в Офісі президента Зеленського.

Там наголосили, що в Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів.

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– Нічний підпал будинку Валерії Гонтаревої – неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі, – зазначив голова МВС Арсен Аваков.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, у Київській області спалили будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, кинувши пляшку із запальною сумішшю через паркан.