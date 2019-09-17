PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Києвом спалили будинок екс-голови НБУ Гонтаревої

У Київській області спалили будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Під Києвом спалили будинок екс-голови НБУ Гонтаревої

У селі Гореничі під Києвом підпалили будинок колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Читайте: Пожежа у Києві – на Гідропарку згорів клуб

– Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю куди мені звертатися, – зазначила Гонтарева.

Під Києвом спалили будинок екс-голови НБУ Гонтаревої / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії Валерію Гонтареву збив автомобіль.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа на Гідропарку
Пожежа у Києві – на Гідропарку згорів клуб
Атака дронів: у Саудівській Аравії палає нафтопереробний завод
Атака дронів: у Саудівській Аравії палає нафтопереробний завод
Пожежа на військовому полігоні в Чугуєві
У Чугуєві закрили школу та два дитсадки через пожежу на військовому полігоні
Чорнобильський ліс підпалила жінка з метою помсти – поліція
Чорнобильський ліс підпалила жінка з метою помсти – поліція
Під Києвом чоловік, спалюючи траву, знищив три будинки і п’ять автомобілів
Під Києвом чоловік, спалюючи траву, знищив три будинки і п’ять автомобілів
На Харківщині третю добу горить військовий полігон
На Харківщині третю добу горить військовий полігон
Пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували
Пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували
Пожежа в Токіо Стар: донька загиблої австралійки вимагає $1 млн компенсації
Пожежа в Токіо Стар: донька загиблої австралійки вимагає $1 млн компенсації
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка