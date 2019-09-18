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Факти / Україна

Тейлор назвав проблему, яка заважає вступу України і Грузії в НАТО

Російська агресія є тією перешкодою, через яку Україна і Грузія не можуть стати членами НАТО.

НАТО

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор нагадав, що на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році заявляли, що Україна і Грузія обов’язково стануть членами Альянсу у майбутньому.

Він вважає, що цього досі не сталося через військову агресію Росії проти зазначених країн і її присутність в окупованих регіонах.

– Я не можу сказати вам, чи повинні ваші країни в цьому процесі бути разом, чи окремо. Коли ви почнете процес, це будете вирішувати тільки ви. Звичайно, НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією, – сказав Тейлор.

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Повірений у справах США в Україні додав, що це не забороняє Україні і Грузії подавати заявку на членство.

І НАТО має розглядати прохання на вступ навіть від тих країн, які стоять перед серйозними викликами.

До слова, вчені змоделювали наслідки ядерного конфлікту між НАТО і Росією.

Джерело: Перший канал Грузії

Фото: Dreamstime

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