Українська сторона розпочала процес відведення військ уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі.
Українська сторона розпочала підготовчі заходи щодо відведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі.
Про це заявив командувач Операції об’єднаних сил Володимир Кравченко.
За його словами, успіх цього процесу залежатиме від дзеркальних дій з протилежного боку передової.
Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте і Петровське.
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– Такі райони планувалося створити ще у 2016 році, але до сьогоднішнього дня вони залишаються мілітаризованими. Переконаний у тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської, – зазначив командувач Операції об’єднаних сил.
Як відомо, у червні на Донбасі відбулось розведення військ на ділянці фронту поблизу Станиці Луганської.