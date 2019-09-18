Українська сторона розпочала процес відведення військ уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі.

Українська сторона розпочала підготовчі заходи щодо відведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі.

Про це заявив командувач Операції об’єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, успіх цього процесу залежатиме від дзеркальних дій з протилежного боку передової.

Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте і Петровське.

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– Такі райони планувалося створити ще у 2016 році, але до сьогоднішнього дня вони залишаються мілітаризованими. Переконаний у тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської, – зазначив командувач Операції об’єднаних сил.

Як відомо, у червні на Донбасі відбулось розведення військ на ділянці фронту поблизу Станиці Луганської.