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Факти / Україна

Аваков планує взяти “мінера” мосту Метро Белька на поруки

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що готовий взяти на поруки Олексія Белько, який “замінував” міст Метро.

Допит Олексія Белько

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Олексій Белько “замінував” міст Метро перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння.

Він планує звернутися до суду з клопотанням про призначення мінімального покарання для Белька і проханням взяти його на поруки.

– Хочу, щоб з’явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і “жити нормальним життям” як він каже… Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново, – написав Аваков.

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За словами глави МВС, відповідне клопотання також подасть командир спецпідрозділу КОРД.

До слова, права Олексія Белька захищатиме Міністерство ветеранів.

Джерело: Арсен Аваков

Фото: Арсен Аваков

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