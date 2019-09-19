Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що готовий взяти на поруки Олексія Белько, який “замінував” міст Метро.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Олексій Белько “замінував” міст Метро перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння.

Він планує звернутися до суду з клопотанням про призначення мінімального покарання для Белька і проханням взяти його на поруки.

– Хочу, щоб з’явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і “жити нормальним життям” як він каже… Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново, – написав Аваков.

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За словами глави МВС, відповідне клопотання також подасть командир спецпідрозділу КОРД.

До слова, права Олексія Белька захищатиме Міністерство ветеранів.

Джерело: Арсен Аваков

Фото: Арсен Аваков