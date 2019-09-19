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Факти / Україна

“Мінера” мосту Метро у Києві Белька захищатиме Міністерство ветеранів

Міністерство ветеранів збирається захищати інтереси Олексія Белька як і інших учасників війни на Донбасі.

“Мінера” мосту Метро у Києві Белька захищатиме Міністерство ветеранів

Права Олексія Белька, який “замінував” міст Метро у Києві 18 вересня, на справедливий розгляд справи і повагу захищатиме Міністерство ветеранів.

– Ми не дозволимо використовувати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними і рештою суспільства. Саме тому ми закликаємо громадян уважно перевіряти інформацію, – йдеться у повідомленні.

Міністерство готове надати допомогу у комунікації між Белько і тими, кого може стосуватися відповідна ситуація.

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Крім того, Міністерство ветеранів подякувало усім причетним до безпечного та безкровного вирішення ситуації, яка склалася на мосту Метро у Києві.

До слова, ветеран АТО розповів про Олексія Белька, з яким познайомився під час служби.

Джерело: Мінветеран

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