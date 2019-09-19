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Факти / Україна

Частку нерезидентів у компаніях-покупцях землі готові обговорювати – Гончарук

Уряд готовий до обговорення участі нерезидентів в українських компаніях, які купуватимуть землю.

Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради аграріїв заявив, що проект закону про відкриття ринку землі допускає, що українські компанії зможуть купувати землі, а обмежень на участь в них нерезидентів немає.

За його словами, це не повинно погіршити ситуацію в країні, адже нерезиденти вже працюють в Україні через українські компанії, проте уряд готовий до обговорення зазначеного питання.

Читайте: Ринок землі в Україні запрацює з жовтня 2020 року – Гончарук

– Можемо проговорити якісь обмеження, якщо у когось є певні побоювання, – сказав Гончарук.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що українську землю зможуть купувати тільки громадяни України і компанії-резиденти.

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