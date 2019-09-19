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Факти / Україна

Держслужбовці стануть контрактниками: Рада ухвалила закон про “перезавантаження влади”

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект про перезавантаження влади.

Держслужбовці стануть контрактниками: Рада ухвалила закон про “перезавантаження влади”

19 вересня на пленарному засіданні Верховна Рада підтримала у другому читанні і у цілому законопроект №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. За законопроект проголосували 228 народних депутатів.

Це дозволить винаймати 7% державних службовців за контрактом, що приблизно складе 14 тисяч осіб.

Наймати людей за контрактом планують на проекти.

– У нас буде застосовуватися проектний підхід у держслужбі. І для цього потрібні будуть контрактні люди, які на рік-два зможуть (прийти, – Ред.). Наприклад, що стосується діджиталізації, наприклад, по митниці, я знаю, є великі плани на контрактування, – повідомив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Також будуть розширені підстави для звільнення чиновників категорії А.

– При цьому гарантували їм “золотий парашут” – вони півроку отримуватимуть свою зарплату. І протягом півроку зможуть розраховувати на посаду такого ж рівня, – говорить він.

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Корнієнко повідомив, що “підчистили Комісію за вищим корпусом відносно категорії А, прибравши звідти непрацюючу конструкцію.

 – Типу глави НАПКА (Національного агентства запобігання корупції, – Ред.). Він там був для чогось, – розповів депутат.

З набуттям чинності закону у держслужбі з’являться підкатегорії, які визначить Кабінет Міністрів.

До речі, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №1010 про внесення змін до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

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