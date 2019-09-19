Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає реформування органів прокуратури та переатестацію прокурорів.

Верховна Рада ухвалила законопроект №1032 про реформу прокуратури у другому читанні та в цілому.

За законопроект проголосували 259 народних депутатів.

Нагадаємо, відповідно до закону, замість Генеральної прокуратури, регіональних, місцевих і військових прокуратур з’явиться Офіс генерального прокурора, обласні та окружні прокуратури.

Військових прокуратур більше не буде, але генпрокурор матиме право створювати спецпрокуратури за необхідності.

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Скасована поправка, яка звільняла генпрокурора від необхідності мати юридичну освіту.

Ліміт чисельності співробітників прокуратури скорочено з 15 тис. осіб до 10 тис.

До 1 вересня 2021 року будуть припинені повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Ради прокурорів України. Це дозволить генпрокурору визначати порядок відбору прокурорів та їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Також він зможе звільняти прокурорів без необхідності погоджувати свої рішення з Радою прокурорів.