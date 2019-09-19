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Факти / Україна

Голова Укравтодору має намір піти у відставку – Криклій

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак має намір піти у відставку.

Голова Укравтодору має намір піти у відставку – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що очільник Укравтодору Славомир Новак має намір піти у відставку.

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– Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством, – заявив Криклій.

Славомир Новак – колишній міністр транспорту Польщі. У жовтні 2016 року він був призначений виконуючим обов’язки голови Укравтодору.

Раніше Факти ICTV писали, що директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович йде з посади.

Джерела: Фокус

Фото: УНІАН

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