PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В’ятрович звільнений з посади директора Українського інституту національної пам’яті

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович йде з посади.

В’ятрович звільнений з посади директора Українського інституту національної пам’яті

Володимир В’ятрович заявив, що завершує каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

– Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років, – зазначив В’ятрович.

Він додав, що інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам’яті.

Читайте: Скорочення в СБУ: скількох співробітників звільнять у 2020 році

– Я отримав запевнення від прем’єр-міністра, що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам’яті, будуть продовжені формат і напрямки роботи, – зазначив В’ятрович.

Володимир В’ятрович – український вчений-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський діяч, кандидат історичних наук, екс-директор Архіву Служби безпеки України.

В’ятровича Кабмін розпорядженням № 264-р від 25 березня 2014 р призначив директором Українського інституту національної пам’яті.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського на звільнення членів Центральної виборчої комісії.

Фото: Volodymyr Viatrovych

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В'ятрович
В Україні пропонують перенести вихідний на 8 травня
Володимир Зеленський
Інавгурація Зеленського: у команді відповіли на заперечення дати 19 травня
В'ятрович
Траурний день: чому недоречно проводити інавгурацію 19 травня
День Голодомору
Ми існуємо, бо пам’ятаємо про Голодомор
Беззуба імперія – реакція політиків на санкції РФ проти України
Беззуба імперія – реакція політиків на санкції РФ проти України
Дніпропетровську та Кіровоградську області перейменують – нові назви
Дніпропетровську та Кіровоградську області перейменують – нові назви
РФ тільки користується конфліктом України та Польщі – В’ятрович
РФ тільки користується конфліктом України та Польщі – В’ятрович
Зрізати чи накрити. В’ятрович запропонував декомунізувати Батьківщину-мати
Зрізати чи накрити. В’ятрович запропонував декомунізувати Батьківщину-мати
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка