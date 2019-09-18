Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович йде з посади.

Володимир В’ятрович заявив, що завершує каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

– Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років, – зазначив В’ятрович.

Він додав, що інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам’яті.

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– Я отримав запевнення від прем’єр-міністра, що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам’яті, будуть продовжені формат і напрямки роботи, – зазначив В’ятрович.

Володимир В’ятрович – український вчений-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський діяч, кандидат історичних наук, екс-директор Архіву Служби безпеки України.

В’ятровича Кабмін розпорядженням № 264-р від 25 березня 2014 р призначив директором Українського інституту національної пам’яті.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського на звільнення членів Центральної виборчої комісії.

Фото: Volodymyr Viatrovych