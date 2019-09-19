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Факти / Україна

Кандидатури в ЦВК є з попереднього складу – Корнієнко

Серед кандидатур на посади членів ЦВК є особи, які входили до попереднього складу комісії.

Кандидатури в ЦВК є з попереднього складу – Корнієнко

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що наразі не називаються прізвища кандидатів на посади членів нового складу ЦВК, аби не створювати їм проблем.

Проте він сказав, що серед кандидатур є члени попереднього складу ЦВК.

Їх вирішили внести, оскільки вони довели політичну незаангажованість і професійність протягом періоду перед виборами.

Читайте: Хто очолить ЦВК: три можливі кандидатури

За словами Корнієнка, 19 вересня не розглядатимуть кандидатури нового складу ЦВК, оскільки іще немає подання.

До слова, Олександр Корнієнко розповів, що фракція Слуга народу подала президенту Володимиру Зеленському 12-13 кандидатур на посади в ЦВК.

Джерело: УНІАН

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