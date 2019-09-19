У Кремлі висловили незадоволеність засіданням ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

У Кремлі заявили, що засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі продемонструвало, що підготовка до нормандського саміту стикається з труднощами.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що “зустріч заради зустрічі навряд чи може бути результативною”.

Пєсков також доніс позицію Кремля щодо застосування так званої формули Штайнмаєра.

– Формула Штайнмаєра повинна бути ухвалена без умов.

Читайте: Україна узгодила формулу Штайнмаєра після створення безпекових умов

Як повідомлялося, представник України в ТКГ у Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна дасть згоду на застосування формули Штайнмаєра після виконання Росією безпекових умов.

Зі свого боку РосЗМІ повідомили, що представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив, що українська сторона на переговорах у Мінську відмовилася підписати формулу Штайнмаєра.