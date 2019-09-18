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Факти / Україна

Україна узгодила формулу Штайнмаєра після створення безпекових умов

Голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що спочатку створюються необхідні безпекові умови, а вже після цього проводяться вибори на окупованих територіях Донбасу.

Україна узгодила формулу Штайнмаєра після створення безпекових умов

Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на застосування формули Штайнмаєра для врегулювання ситуації на окупованих територіях Донбасу.

Але Україна наполягає на першочерговій передачі їй під контроль ділянки кордону з Росією на Донбасі, а також роззброєння формувань ДНР та ЛНР та виведення Росією військ з Донбасу. Лише після цього пропонується проводити вибори.

Вадим Пристайко повідомив, що 2 вересня у Берліні зовнішньополітичні радники лідерів країн нормандської четвірки домовились взяти за основу формулу Штайнмаєра, погоджену у 2016 році, для проведення наступної зустрічі у нормандському форматі.

Домовленість радників про те, що вони рекомендують всім лідерам зустрітись, відбувається у момент, коли виконуються дві умови:

  • Перша умова стосується того, що треба підтвердити у письмовому вигляді готовність того, що закон Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей тимчасово вступає в дію в момент проведення місцевих виборів на Донбасі, але остаточно стає чинним, коли спостерігачі ОБСЄ підтвердять, що ці вибори пройшли чесно і прозоро. 

Така позиція повинна бути погоджена всіма сторонами і письмово повернута лідерам.

  • Друга умова стосується остаточного розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

Таким чином, виконання цих двох умов дозволяє провести зустріч нормандської четвірки.

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Нагадаємо, формула Штайнмаєра стосується визначення статусу Донбасу. Вона передбачає ухвалення Верховною Радою змін до Конституції.

Відповідно до них, окупований Донбас отримає особливий статус і на його території будуть проведенні вибори.

Після цього Росія виведе свої війська і техніку з тимчасово окупованих територій.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що для проведення місцевих виборів на Донбасі Росія повинна вивести з українських територій свої війська.

Лише після цього можливе проведення виборів виключно за українським законодавством.

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