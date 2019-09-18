Українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів, але повинні бути виконанні певні умови.

Представник України в ТКГ зазначив, що застосування так званої формули Штайнмаєра можливе лише при виконанні певних умов.

Серед них наступні пункти:

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій Україні;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи ЦВК України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

Україна підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість Росія заблокувала визначення можливої дати розведення.

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Досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб.

Обговорено перебіг відновлення моста у Станиці Луганській.

Нагадаємо, що голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що спочатку створюються необхідні безпекові умови, а вже після цього проводяться вибори на окупованих територіях Донбасу.

Джерело: Дарка Оліфер