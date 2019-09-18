Українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів, але повинні бути виконанні певні умови.
Представник України в ТКГ зазначив, що застосування так званої формули Штайнмаєра можливе лише при виконанні певних умов.
Серед них наступні пункти:
- повне припинення вогню;
- забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій Україні;
- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
- розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
- забезпечення роботи ЦВК України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
- встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.
Україна підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість Росія заблокувала визначення можливої дати розведення.
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Досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб.
Обговорено перебіг відновлення моста у Станиці Луганській.
Нагадаємо, що голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що спочатку створюються необхідні безпекові умови, а вже після цього проводяться вибори на окупованих територіях Донбасу.
Джерело: Дарка Оліфер