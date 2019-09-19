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Факти / Україна

Прийшов у військкомат з двома прапорами – ветеран АТО розповів про Олексія Белька

Олексій Белько запам’ятався одному з ветеранів АТО як рішуче налаштована людина, яка йшла на фронт, аби воювати ще і за кримських татар.

Прийшов у військкомат з двома прапорами – ветеран АТО розповів про Олексія Белька

Ветеран АТО Роман Семисал розповів про те, як познайомився з Олексієм Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст у Києві.

Він звернув увагу на Белька у Деснянському військкоматі, оскільки той прийшов з українським і кримськотатарським прапорами.

Белько пояснив це тим, що воюватиме і за татар, які не змогли зробити це в Криму.

– Він був рішуче налаштований на війну, багато не говорив, сказав, що служив у морській піхоті і тепер хоче бути снайпером. Запитав мене, чи не хочу я працювати з ним в снайперській парі, – розповів Семисал.

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За словами ветерана АТО, Олексій під час підготовки зміг потрапити в десантуру.

Кілька разів Семисал намагався зв’язатися з ним під час служби і після демобілізації, але невдало. Згодом він знайшов сторінку Белька в Facebook і зрозумів, що з ним все в порядку.

До слова, з’явилося відео, на якому можна побачити затримання Олексія Белька.

Джерело: Роман Семисал

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