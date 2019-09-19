Звільнений український режисер Олег Сенцов повідомив, що давав свідчення про тортури працівниками ФСБ для Гаазького трибуналу.

За словами Олега Сенцова, про тортури над ним він повідомив своєму адвокату, щойно потрапив до Лефортово.

Я, коли потрапив у Лефортово, дав свідчення своєму адвокату з приводу тортур. Потім у суді виступив. Тортури не завдали мені морального болю, мене такі речі не зачіпають. Є люди, які пережили набагато більше страждань, великі тортури, моральні і фізичні приниження, які все ще сидять в тюрмах, – сказав Олег Сенцов.

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Олег Сенцов також зауважив, що тортури проводили співробітники ФСБ, які приїхали з Москви спеціально за завданням, а також колишні співробітники СБУ, які перейшли на їхній бік, щоб отримати нове місце на службі.

Я дав свідчення на дії ФСБ для Гаазького трибуналу, тому що зло має бути покаране, – додав Сенцов.

Раніше звільнений політв’язень Микола Карпюк розповів про тортури, які застосовували до українських в’язнів у ізоляторах Росії.