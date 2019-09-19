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Факти / Україна

Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу про тортури в РФ

Звільнений український режисер Олег Сенцов повідомив, що давав свідчення про тортури працівниками ФСБ для Гаазького трибуналу.

Олег Сенцов в Украине

За словами Олега Сенцова, про тортури над ним він повідомив своєму адвокату, щойно потрапив до Лефортово.

Я, коли потрапив у Лефортово, дав свідчення своєму адвокату з приводу тортур. Потім у суді виступив. Тортури не завдали мені морального болю, мене такі речі не зачіпають. Є люди, які пережили набагато більше страждань, великі тортури, моральні і фізичні приниження, які все ще сидять в тюрмах, – сказав Олег Сенцов.

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Олег Сенцов також зауважив, що тортури проводили співробітники ФСБ, які приїхали з Москви спеціально за завданням, а також колишні співробітники СБУ, які перейшли на їхній бік, щоб отримати нове місце на службі.

Я дав свідчення на дії ФСБ для Гаазького трибуналу, тому що зло має бути покаране, – додав Сенцов.

Раніше звільнений політв’язень Микола Карпюк розповів про тортури, які застосовували до українських в’язнів у ізоляторах Росії.

Джерело: Громадське

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