Уряд планує фінансово допомагати фермерам, які хочуть купити або розширити землеволодіння.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що в уряду є механізми, спрямовані на допомогу фермерам, які захочуть купити або розширити землю у 2020 році.

Одним з таких механізмів є здешевлення кредитів для сільськогосподарських виробників.

– Вона працює з фактично будь-яким банком України… Ви можете піти в банк, який є учасником цієї програми, і якщо у вас є необхідні документи, то для вас кредит буде здешевлений, – сказала Маркарова.

За її словами, ставка за кредитом в такому випадку буде менше 5%.

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Крім того, уряд планує запустити програму під назвою Частковий фонд часткових гарантій кредитування.

Тобто держава працюватиме над впровадженням додаткових гарантій, аби банки не боялися видавати кредити фермерам. Її планують запустити до відкриття ринку землі.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з жовтня 2020 року в Україні з’явиться ринок землі.