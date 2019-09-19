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Факти / Україна

Зустріч у нормандському форматі у вересні зірвалася з вини РФ – Пристайко

Зустріч в нормандському форматі повинна була відбутися 17 вересня, але Росія з технічних причин не змогла взяти в ній участь.

Зустріч у нормандському форматі у вересні зірвалася з вини РФ – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного засідання комітету парламенту з питань зовнішньої політики та євроінтеграції повідомив, що зустріч у нормандському форматі зірвалася з вини РФ.

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За його словами, президент України Володимир Зеленський був готовий зустрітися у форматі нормандської четвірки 17 вересня.

– На жаль, Російська Федерація, на цей раз з технічних причин не змогла взяти участь, хоча і французька та німецька делегації були готові до цієї зустрічі, – сказав він.

Пристайко додав, що українська сторона планує найближчим часом відновити переговори.

Нагадаємо, 16 вересня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідна ретельна підготовка для проведення саміту нормандської четвірки.

Фото: Офіс Президента

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