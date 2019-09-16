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Зустріч в нормандському форматі: в Кремлі анонсували ретельну підготовку

У Кремлі підкреслили необхідність ретельної підготовки зустрічі в нормандському форматі.

Зустріч в нормандському форматі: в Кремлі анонсували ретельну підготовку

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідна ретельна підготовка для проведення саміту нормандської четвірки.

– Подібні заяви наголошують на необхідності ретельної підготовки саміту, щоб він був результативним, – сказав він.

За його словами, в Москві знайомі з позицією Києва щодо питання врегулювання ситуації на сході України.

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Також Пєсков зазначив, що зараз здійснюються контакти, “щоб прояснити продуктивність саміту”, але конкретних термінів проведення саміту поки немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав головні завдання, які повинна вирішити нормандська четвірка.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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