Палата представників Конгресу США ухвалила закон, яким Україні виділяється $250 млн військової допомоги.

Виділення $250 млн військової допомоги Україні від США заплановано на новий фінансовий рік в Сполучених Штатах, який почнеться 1 жовтня.

Відповідне рішення ухвалили в палаті представників Конгресу 19 вересня.

Розгляд фінансової допомоги для України Сенатом має відбутися наступного тижня. Очікується, що там також підтримають закон.

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Після цього його повинен буде підписати президент США Дональд Трамп.

До слова, під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Майка Пенса обговорили реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Джерело: Defense News