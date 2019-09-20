Палата представників Конгресу США ухвалила закон, яким Україні виділяється $250 млн військової допомоги.
Виділення $250 млн військової допомоги Україні від США заплановано на новий фінансовий рік в Сполучених Штатах, який почнеться 1 жовтня.
Відповідне рішення ухвалили в палаті представників Конгресу 19 вересня.
Розгляд фінансової допомоги для України Сенатом має відбутися наступного тижня. Очікується, що там також підтримають закон.
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Після цього його повинен буде підписати президент США Дональд Трамп.
До слова, під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Майка Пенса обговорили реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією.
Джерело: Defense News