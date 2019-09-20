У міністерстві інфраструктури відмовилися від проекту будівництва Hyperloop в Україні.

В Україні не почнуть будувати тестовий майданчик Hyperloop, як це анонсував колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами нинішнього голови відомства Владислава Криклія, ідея цього проекту “м’яко кажучи абсурдна”.

– Якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то легше вже винайти технологію телепортації.

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Раніше Омелян заявляв, що в 2019 році в Дніпрі можуть почати будівництво тестового майданчика Hyperloop.

Hyperloop – проект вакуумного потяга, розроблений мільярдером Ілоном Маском.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує облаштувати вокзали розетками з USB-портами.

Джерело: Наше місто