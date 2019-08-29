Владислава Криклія призначений на посаду міністра інфраструктури. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з його біографії.

Владислав Криклій керує Головним сервісним центром МВС України з листопада 2015 року, обраний народним депутатом від партії Слуга народу (№12 у списку).

Криклію – 32 роки (народився у Києві 23 листопада 1986 року).

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Освіта:

У 2009 році отримав ступінь магістра економічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2015 році захистив дисертацію на тему Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні (кандидат економічних наук).

Кар’єра та досягнення:

З 2002-го до 2008 року – начальник відділу роботи з цінними паперами на фондовому ринку в КБ Інтербанк.

2008-2010 рр. – робота у департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії Аструм інвестиційний менеджмент.

2011-2013 рр. – директор ТОВ Кіно-театр.

З 2014-го по 2015 рік був радником міністра внутрішніх справ.

З березня до листопада 2015 року – заступник начальника ДАІ (займався його ліквідацією).

З листопада 2015 року – начальник Головного сервісного центру МВС України.

Очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото- та відеофіксації ПДР у МВС.

На парламентських виборах 2019 року пройшов у нову Верховну Раду за списками партії Слуга народу (№12).

Нагадаємо, 29 серпня парламент планує на першому засіданнісформувати новий Кабмін.

Фото: Владислав Криклій